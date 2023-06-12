Uşak Ticaret Borsası'nda Makarnalık Buğdayın Kilogramı 7,20-7,50 Lira Arasında Satıldı

Uşak Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.