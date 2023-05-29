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Uşak Ticaret Borsası'nda Makarnalık Buğdayın Kilogram Fiyatı Belli Oldu

Uşak Ticaret Borsası'nda Makarnalık Buğdayın Kilogram Fiyatı Belli Oldu

Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,207,50
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,605,70
Yemlik arpa5,505,60
Nohut22,0023,00
Beyaz haşhaş55,0056,00
Mavi haşhaş47,0048,00
Sarı haşhaş55,0056,00
Susam45,0046,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği6,006,50

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

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