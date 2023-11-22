Haberler

Uşak Ticaret Borsası'nda Makarnalık Buğday Fiyatları Belli Oldu

Son Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Abone Ol

Uşak Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 8 liradan, en yüksek 8 lira 20 kuruştan satıldı. Diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 8 liradan, en yüksek 8 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday8,008,20
Ekmeklik buğday5,806,00
Yemlik buğday6,206,30
Yemlik arpa5,405,50
Nohut28,0030,00
Beyaz haşhaş71,0072,00
Mavi haşhaş68,0069,00
Sarı haşhaş82,0083,00
Susam74,0075,00
Aspir6,006,50
Yağlık ay çekirdeği10,0011,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Uşak Tarım Ekonomi Haberler

title