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Uşak Ticaret Borsası'nda Makarnalık Buğday Fiyatları Belli Oldu

Uşak Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 8 liradan, en yüksek 8 lira 20 kuruştan satıldı. Diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.