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Uşak Ticaret Borsası'nda Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı

Uşak Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı. Diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.