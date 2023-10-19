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Uşak Ticaret Borsası'nda Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 lira 60 kuruştan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 lira 60 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,507,60
Ekmeklik buğday5,806,00
Yemlik buğday6,006,20
Yemlik arpa5,405,50
Nohut27,0028,00
Beyaz haşhaş70,0071,00
Mavi haşhaş68,0070,00
Sarı haşhaş78,0080,00
Susam65,0066,00
Aspir8,009,00
Yağlık ay çekirdeği11,0012,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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