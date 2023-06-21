Uşak Ticaret Borsası'nda Ekmeklik Buğdayın Kilogramı 6 Lira

Uşak Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.