Uşak Ticaret Borsası'nda Ekmeklik Buğday Fiyatları

Uşak Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 50 kuruştan, en yüksek 5 lira 60 kuruştan satıldı. Diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.