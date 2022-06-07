Uşak Ticaret Borsası - Haberler

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 20 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 6,20 6,50 Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Yemlik buğday 5,30 5,50 Yemlik arpa 5,30 5,50 Nohut 15,00 16,00 Beyaz haşhaş 33,00 34,00 Mavi haşhaş 28,00 29,00 Sarı haşhaş 32,00 33,00 Susam 22,00 23,00

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