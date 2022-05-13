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Uşak Ticaret Borsası

AA - Mehmet Çalık - Ekonomi
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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira, en yüksek 5 lira 20 kuruştan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira, en yüksek 5 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday5,005,20
Yemlik buğday4,805,00
Makarnalık buğday5,305,50
Yemlik arpa4,504,70
Nohut14,0015,00
Beyaz haşhaş33,0034,00
Mavi haşhaş28,0029,00
Sarı haşhaş32,0033,00
Susam22,0023,00

AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Haberler

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