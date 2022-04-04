Uşak Ticaret Borsası
AA - Mehmet Çalık - Ekonomi
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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira, en yüksek 5 lira 20 kuruştan satıldı.
UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira, en yüksek 5 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|5,00
|5,20
|Ekmeklik buğday
|4,70
|4,80
|Yemlik buğday
|4,20
|4,40
|Yemlik arpa
|4,00
|4,20
|Nohut
|10,00
|11,00
|Beyaz haşhaş
|29,00
|30,00
|Mavi haşhaş
|20,00
|21,00
|Sarı haşhaş
|24,00
|25,00
|Susam
|17,00
|18,00
AA / Mehmet Çalık - Ekonomi
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