Osmaniye Ticaret Borsası
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,50
|4,00
|Mısır
|Kg
|4,90
|4,90
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
Ekonomi, Haberler
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