Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|7,20
|7,50
|Ekmeklik buğday
|6,00
|6,20
|Yemlik buğday
|5,70
|5,80
|Yemlik arpa
|5,60
|5,70
|Nohut
|22,00
|23,00
|Beyaz haşhaş
|55,00
|56,00
|Mavi haşhaş
|45,00
|46,00
|Sarı haşhaş
|55,00
|56,00
|Susam
|45,00
|46,00
|Aspir
|6,00
|6,20
|Yağlık ay çekirdeği
|6,00
|6,50
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi
Uşak Ekonomi Haberler
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