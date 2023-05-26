Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,207,50
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,605,70
Yemlik arpa5,505,60
Nohut22,0023,00
Beyaz haşhaş55,0056,00
Mavi haşhaş47,0048,00
Sarı haşhaş55,0056,00
Susam 45,0046,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği 6,006,50

Uşak Seçim Sonuçları
Uşak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Uşak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title