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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,207,50
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,605,70
Yemlik arpa5,505,60
Nohut22,0023,00
Beyaz haşhaş55,0056,00
Mavi haşhaş47,0048,00
Sarı haşhaş55,0056,00
Susam45,0046,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği6,006,50

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

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