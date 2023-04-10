Uşak Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Ekmeklik buğday
|6
|6,20
|Makarnalık buğday
|7,20
|7,50
|Yemlik buğday
|5,60
|5,70
|Yemlik arpa
|5,50
|5,60
|Nohut
|22
|23
|Beyaz haşhaş
|57
|58
|Mavi haşhaş
|47
|48
|Sarı haşhaş
|57
|58
|Susam
|45
|46
|Aspir
|6,50
|6,70
|Yağlık ay çekirdeği
|6
|6,50
Kaynak: AA / Ekonomi
Uşak Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500