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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday66,20
Makarnalık buğday7,207,50
Yemlik buğday5,605,70
Yemlik arpa5,505,60
Nohut2223
Beyaz haşhaş5758
Mavi haşhaş4748
Sarı haşhaş5758
Susam4546
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği66,50

Kaynak: AA / Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

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