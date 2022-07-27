Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 7,00 7,20 Ekmeklik buğday 6,50 6,80 Yemlik buğday 5,80 6,20 Yemlik arpa 5,70 5,80 Nohut 16,00 17,00 Beyaz haşhaş 36,00 37,00 Mavi haşhaş 45,00 47,00 Sarı haşhaş 36,00 37,00 Susam 26,00 27,00

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