Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6 lira 999 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,551 6,999 Kanola Kg 12,201 13,136 Arpa Kg 5,951 5,951

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