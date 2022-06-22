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Uşak Ticaret Borsası

AA - Mehmet Çalık - Ekonomi
 - Güncelleme:
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,706,80
Ekmeklik buğday6,306,50
Yemlik buğday5,806,00
Yemlik arpa5,706,00
Nohut15,0016,00
Beyaz haşhaş32,0033,00
Mavi haşhaş32,0033,00
Sarı haşhaş33,0035,00
Susam24,0025,00

AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

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