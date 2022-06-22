Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 6,70 6,80 Ekmeklik buğday 6,30 6,50 Yemlik buğday 5,80 6,00 Yemlik arpa 5,70 6,00 Nohut 15,00 16,00 Beyaz haşhaş 32,00 33,00 Mavi haşhaş 32,00 33,00 Sarı haşhaş 33,00 35,00 Susam 24,00 25,00

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