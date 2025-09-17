Uşak, Tarım ve Hayvancılıkta 10. Fuarı ile Rekor Kırıyor

Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli merkezlerinden Uşak, 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında 10. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Bu yıl onuncu kez düzenlenecek fuar, başlamadan rekor kırdı.

GL Platform tarafından Karakıran Mahallesi'ndeki Kemal Öz Çok Amaçlı Kapalı Fuar Alanı'nda organize edilecek fuarın tüm standları, aylar öncesinden satılarak yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tarım makineleri, hayvancılık ürünleri, tohum ve fide çeşitleri ile en yeni teknolojilerin sergileneceği fuara, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya'dan sektörün önde gelen firmaları katılacak.

GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, fuara olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek "Onuncu yıla ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Aylar öncesinden stand alanlarının tamamen tükenmesi, üreticilerimizin ve sektör temsilcilerinin fuarımıza olan güveninin en büyük göstergesi oldu. Bu güçlü birliktelik sayesinde Uşak, bölgenin tarım ve hayvancılık üssü haline geliyor. Fuarımızın, yeni iş birliklerine ve önemli ticari anlaşmalara zemin hazırlayacağına inanıyoruz" dedi.

Fuar sayesinde çiftçiler, yeni tarım tekniklerini öğrenme, yüksek verimli tohum ve fideye doğrudan ulaşma, kredi ve pazar imkanlarını keşfetme fırsatı bulacak. Katılımcılar, sektördeki en son yenilikleri görerek üretimlerini geliştirme şansı yakalayacak.

"Uşak tarımda büyüyor"

Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, fuarın bölge tarımı ve ekonomisi için stratejik önem taşıdığını söyledi. Sezer "Uşak, tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip. Bu fuar, çiftçilerimizin yeni teknolojilerle tanışmasını, verimliliği artıracak uygulamaları öğrenmesini ve doğrudan pazarlama imkanları bulmasını sağlıyor. Aynı zamanda üreticilerle sektörün diğer aktörlerini bir araya getirerek önemli iş birliklerinin doğmasına zemin hazırlıyor. Her yıl büyüyen bu organizasyonun, Uşak'ı Ege Bölgesi'nin tarımda merkez üssü haline getireceğine inanıyoruz" dedi.

Fuar öncesinde, organizasyonun daha verimli ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Uşak Tarım ve Hayvancılık Fuarı Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda fuarın düzenleniş süreci, çiftçilere sağlayacağı katkılar ve sektörel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması

Fuar kapsamında 18 Eylül 2025, Perşembe günü saat 11: 30'da Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 'Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması' düzenlenecek. Geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen yarışma ile tarım sektöründeki kadın çalışanların, üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Fuar 18 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında saat 10: 00 – 19: 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - UŞAK