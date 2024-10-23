Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta Toplam Araç Sayısı 172 Bin 261'e Ulaştı

Uşak'ta Toplam Araç Sayısı 172 Bin 261'e Ulaştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta Eylül ayı verilerine göre motorlu kara taşıtları toplam 172 bin 261'e ulaştı. Araç türleri arasında motosiklet, otomobil ve kamyonet en çok kaydedilen taşıtlar oldu.

Uşak'ta açıklanan motorlu kara taşıtları Eylül ayı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 172 bin 261 oldu.

Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2024 araştırma sonuçlarını açıklandı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı. İllere göre dağılımda ise Uşak'ta yaşayan kişi sayısı 373 bin 183 kişi olurken, Uşak'ta bulunan toplam araç sayısı da 172 bin 261 olarak açıklandı.

Uşak'ta şu anda toplam araç sayısı 172 bin 261 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 79 bin 315, minibüs 2 bin 185, otobüs 1 bin 368, kamyonet 21 bin 919, kamyon 4 bin 561, motosiklet 40 bin 168, özel amaçlı 470 ve traktör sayısı da 22 bin 254 adet olarak belirlendi. Bu rakamlara göre, Uşak'ta araç başına düşen kişi sayısı 2,16 kişi, otomobil başına ise 4,70 kişi olarak belirlendi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Motosiklet Otomobil Ekonomi Ulaşım trafik Yaşam Eylül

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! At ve eşek eti satan firmalar hangileri? Taklit-tağşiş listesi yayınlandı mı? (23 Ekim güncel liste) Narin cinayetindeki ilk duruşma ne zaman? Narin Güran davası ne oldu? Young Boys- Inter maçı ne zaman? Young Boys- Inter maçı sata kaçta, şifresiz mi? Sandık Kokusu son bölüm neler oldu? Show Tv Sandık Kokusu dizisi ne zaman, saat kaçta? Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO) Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? NOW Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ne zaman, saat kaçta? Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez? Kirli Sepeti dizisi final mi yapıyor? Kirli Sepeti dizisi neden final yapacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.