Uşak'ta Temmuz Ayında 491 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TUİK) Konut Satış İstatistikleri, Temmuz 2023 rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde Temmuz ayında 109 bin 548 konut satılırken bu rakam Uşak'ta 491 konut olarak açıklandı.

Geçen yılı Temmuz ayında Uşak'ta satılan konut sayısı 449 olarak açıklanmıştı. Bu duruma göre Uşak'ta 2022 yılı temmuz ayına göre satış yapılan konut sayısı 42 adet arttı.

Uşak'ta geçtiğimiz satışı yapılan evlerden 62 adedi ipotekli, 429 adedi normal satış olarak görülüyor.

Uşak'ta Temmuz ayında satılan 491 konutun 206 adedi ilk el, 285 adedi ise ikinci el ev olarak açıklandı. - UŞAK