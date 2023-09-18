Uşak'ta Tekstil Geri Dönüşümünde Kadın İstihdamı Yüksek

Uşak'ta tekstil ürünleri geri dönüşümünün yüzde 72'si gerçekleştiriliyor ve bu alanda istihdam edilen personelin yüzde 61'i kadınlardan oluşuyor. Geri dönüşüm fabrikalarında çalışan kadınlar, ürünleri renklerine ve kalitelerine göre ayırma konusunda daha yüksek bir algıya sahip olmalarıyla öne çıkıyor. Bu sayede hem israf engelleniyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Tekstil ürünleri geri dönüşümünün yaklaşık yüzde 72'sini gerçekleştiren Uşak'ta, bu alanda istihdam edilen personelin yüzde 61'i kadınlardan oluşuyor.

AA muhabirinin Uşak Ticaret ve Sanayi Odası verilerinden derlediği bilgiye göre, kent genelinde 180 firma, tekstil atıklarını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

Bu fabrikalarda günde yaklaşık 1700 ton, yılda ise 620 bin ton tekstil kırpıntısı geri dönüştürülerek 485 bin ton pamuk lifi elde ediliyor ve ülke ekonomisine 97,5 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanıyor.

Ülke geneli tekstil geri dönüşümünün yüzde 72'sinin yapıldığı kentte bu sayede pamuk ve enerji maliyetlerinin yanı sıra su tüketiminden de tasarruf elde ediliyor.

Uşak'ta yer alan geri dönüşüm fabrikalarında 14 bin 400 kişi çalışırken bunların yüzde 61'i kadınlardan oluşuyor.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından getirilen tekstil kırpıntıları, kadınlar tarafından renklerine ve kalitelerine göre ayrılıyor.

Kumaş haricindeki cisimlerin temizlenmesi sonrası makinelerden geçirilen kırpıntılar, önce elyafa ardından ipliğe dönüştürülüyor.

Geri dönüştürülen ipliklerin önemli bölümü yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiliyor, bir bölümü de yine kentte bulunan tesislerde kilim ve battaniye üretiminde kullanılıyor.

Kadınlar daha yüksek algıya sahip

Kentte faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasının yönetim kurulu üyesi Ali Zengi, sektörde ağırlıklı olarak kadın çalışanların tercih edildiğini belirterek, bunun kadınların ürünleri renklerine ve kalitelerine göre ayırma konusunda daha yüksek bir algıya sahip olmalarından kaynaklandığını söyledi.

Zengi, kadınların daha titiz ve temiz çalıştığını, bunun kaliteyi doğrudan etkilediğini ifade etti.

Geri dönüşüm tesisi çalışanlarından 2 çocuk annesi Semra Gürcan ise 5 yıldır çalıştığını, evin geçimine destek olabilmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Yaptıkları işin israfı da engellediğini dile getiren Gürcan, "Bunlar normalde çöpe gidecek, bu şekilde biz de kazanıyoruz firmamız da kazanıyor. Ben burada çalışmaktan çok mutluyum. Evime para götürüyorum ne güzel. Ele güne muhtaç olmuyorum. Çocuklarım okuyor, onların istikbalini düşünüyorum. Kendim kazanıyorum, onlara da yardımcı oluyorum." dedi.

Sektörde 2 yıldır çalıştığını anlatan 40 yaşındaki Türkan Kahraman da yaptıkları işle ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını, bunu bilmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Kadınlar için kimseye muhtaç olmama duygusunun çok önemli olduğuna işaret eden Kahraman, "Evine bir tane ekmek dahi alsan çok rahatsın. Kimseye boyun bükmemek de çok güzel bir şey. Çarşıdan bir şey alacaksın ve kimseye muhtaç değilsin. Çocuklarına destek olabildiğin için onlar da çok rahat oluyor. Kadınların ayaklarının üzerinde durması gerekiyor. Kadınlardan en büyük isteğim çalışmaları. Her yerde iş var şu anda." diye konuştu.

Fabrikada iplik makinesinin başında çalışan 21 yaşındaki Burçin Yıldız da makine başında çalışmaya başladığı dönemde biraz tedirgin olduğunu ancak işine alıştığını ve kendi parasını kazanmanın huzurunu yaşadığını dile getirdi.