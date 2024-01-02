Uşak'ta simide zam yapıldı. 100 gram susamlı simit bugünden itibaren 10 TL'den satılıyor.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından simide zam yapıldı. Artış öncesi 100 gram susamlı simit 7,5 TL'den satılırken yeni fiyatı 10 TL oldu. Öte yandan bugün itibariyle zamlı fiyattan simit satışları başladı. - UŞAK