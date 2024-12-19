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Uşak'ta Konut Satışları Artış Gösterdi

Uşak'ta Konut Satışları Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Uşak'ta konut satışları geçen yıl Kasım'a göre 619 adete ulaştı. Türkiye genelinde ise konut satışları %63.6 oranında artarak 153 bin 14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı konut satış istatistiklerine göre, Uşak'ta geçen yıl Kasım ayında konut satışı 337 adet iken, bu yıl aynı ayda 282 adet artarak 619 adet oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Yabancılara Kasım ayında 2 bin 151 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında azalarak 2 bin 151 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 780 ile İstanbul, 752 ile Antalya ve 191 ile Mersin oldu.

Uşak'ta konut satışları arttı

Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Uşak'ta da konut satışları geçen yılın Kasım ayına göre artış gösterdi. Uşak'ta geçen yıl Kasım ayında konut satışı 337 iken, bu yıl aynı ayda 282 adet artarak 619 oldu.

Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Manisa'da satışlar geçen yıl Kasım ayına göre bin 429 iken bu yıl 2 bin 560, Afyonkarahisar'da 704 iken bu yıl bin 22, Aydın'da bin 778 iken bu yıl 2 bin 703, Denizli'de bin 110 iken bu yıl 2 bin 41, İzmir'de 5 bin 105 iken bu yıl 8 bin 583, Kütahya'da 463 iken bu yıl bin 70, Muğla'da bin 262 iken 2 bin 126 adet olarak gerçekleşti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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