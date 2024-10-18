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Uşak'ta Konut Satışları Artış Gösterdi

Uşak'ta Konut Satışları Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Uşak'ta Eylül ayında konut satışı 599 adede çıkarak geçen yıla göre 150 adetlik bir artış yaşadı. Türkiye genelinde ise konut satışları %37,3 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı konut satış istatistiklerine göre, Uşak'ta geçen yıl Eylül ayında konut satışı 499 adet iken, bu yıl aynı ayda 150 adet artarak 599 adet oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Yabancılara Eylül ayında 2 bin 22 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 oranında azalarak 2 bin 22 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya ve 210 ile Mersin oldu.

Uşak'ta konut satışları arttı

Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Uşak'ta da konut satışları geçen yılın Eylül ayına göre artış gösterdi. Uşak'ta geçen yıl Eylül ayında konut satışı 449 iken, bu yıl aynı ayda 150 adet artarak 599 oldu.

Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Manisa'da satışlar geçen yıl Eylül ayına göre bin 573 iken bu yıl 2 bin 279, Afyonkarahisar'da 786 iken bu yıl bin 98, Aydın'da 2 bin 174 iken bu yıl 2 bin 676, Denizli'de bin 282 iken bu yıl bin 781, İzmir'de 5 bin 476 iken bu yıl 7 bin 612, Kütahya'da 484 iken bu yıl 804, Muğla'da bin 739 iken 2 bin 157 adet olarak gerçekleşti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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