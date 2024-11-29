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Uşak'ta İthalat Azaldı, İhracat Arttı

Uşak'ta İthalat Azaldı, İhracat Arttı
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2024 Ekim ayında Uşak'ın ithalatı yüzde 11 azalırken, ihracatı yüzde 11 artış gösterdi. Türkiye genelinde ise Ekim ayı itibarıyla ihracat 23.5 milyar dolar, ithalat ise 29.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2024 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ekim ayında genel ticaret sistemine Uşak'ın ithalat azaldı, ihracat ise arttı.

Uşak'ın 2024 Ekim ayında 2023 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 11 azalarak 12 bin 876 dolar, ithalat da yüzde 11 artarak 30 bin 302 dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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