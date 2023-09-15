Uşak'ta GES Üretim Tesisi İnşaatı İncelemesi Yapıldı

Vali Dr. Turan Ergün, İl Özel İdaresi tarafından Aydem Yenilenebilir Enerji firmasının katkılarıyla projelendirilen GES üretim tesisi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde, Uşak İl Özel İdaresi'nin gerçekleştireceği güneş enerji santrali (GES) kurulumu için Uşak Valiliği ve Aydem Yenilenebilir Enerji arasında protokol imzalanmıştı.

Bu protokole göre, İlgili elektrik dağıtım şirketinden gerekli onayların alınması ile birlikte Uşak İl Özel İdaresi adına Kızılcaören Köyü'nde yaklaşık 28 bin metrekare alanda, toplam 1,84 MWe kurulu güce sahip GES tesisi kurulması kararlaştırılmıştı. Yaklaşık 3 bin 700 panelden oluşacak GES tesisinden yıllık 3 bin MWh enerji üretilmesi ve kurulacak GES tesisinden sağlanacak enerji üretimi ile Uşak İl Özel İdaresi'nin sorumluluğundaki 546 ünitenin ve bünyesindeki teşekküllerin enerji tüketimlerinin, yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedeflendiği belirtilmişti.

Tesisin hayata geçmesi ile gerçekleştirilecek temiz enerji üretimiyle yıllık yaklaşık bin 900 ton CO2 emisyonun önüne geçilmesi bekleniyor. - UŞAK