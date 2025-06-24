Uşak'ta Arpa ve Buğday Çeşit Demonstrasyonu Yapıldı

Uşak'ta Arpa ve Buğday Çeşit Demonstrasyonu Yapıldı
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Arpa, Buğday Çeşit Demonstrasyonu' tarla günü etkinliğinde, çeşitli tarım ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Kuraklığa dayanıklı buğday ve farklı arpa çeşitlerinin yer aldığı etkinlikte, yerli ve milli tohumların önemi vurgulandı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen; "Arpa, Buğday Çeşit Demonstrasyonu" tarla günü düzenlendi.

Uşak merkeze bağlı Susuzören köyünde düzenlenen 'Arpa, Buğday Çeşit Demonstrasyonu' tarla günü etkinliğinde 1 çeşit buğday ve 3 çeşit arpa türü yer aldı. Etkinlikte, kuraklığa dayanıklı olan buğday çeşidinde Demirhan, arpa çeşidinde ise Avcı 2002, Burak Bey ve Sinan Bey tohumları ekili olan alanda tanıtıldı.

Programa, Vali Naci Aktaş, Vali Yardımcısı Önder Can, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Arpa Islak Bölümü Sorumlusu Namuk Ergün ve kurum müdürleri katıldı.

Burada konuşma yapan Vali Aktaş; "Yıllardır yürütülen demonstrasyon projeleri vesileleri ile ilimizde hangi bölgelerinde toprak niteliğine göre havasına, suyuna ve iklimine göre hangi çeşit ve yöntem konusunda üretmemiz gerektiğini yıllara dayanan bir çalışma yapmışlar. Bu ürünlerin yerli ve milli olması bizim için ayrı bir iftihar kaynağı. Bu anlamda bu projenin yürütülmesinde, bu ürün çeşitliliğinde verimlerin artırılmasında katkısı olan tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü kendi tohumumuz geleceğin teminatı olduğu net bir şekilde bilmemiz lazım." dedi.

Programda, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Arpa Islak Bölümü Sorumlusu Namuk Ergün'de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından alanda eklini olan 1 çeşit buğday ve 3 çeşit arpa çeşidinin hasadı yapıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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