Uşak'ta Araç Sayısı Geçen Yıla Göre Yüzde 5 Arttı

TUİK verilerine göre, Uşak'ta geçen yıl Haziran ayı verilerine göre 148 bin 372 olan toplam araç sayısı, 2023 yılının haziran ayında yüzde 5 arttı. Geçen yıla göre araç sayısı Uşak'ta 7524 araç artarak 155 bin 896 oldu.

TUİK verilerine göre; Uşak'ta geçen yıl Haziran ayı verilerine göre 148 bin 372 olan toplam araç sayısı, 2023 yılının haziran ayında yüzde 5 arttı. Geçen yıla göre araç sayısı Uşak'ta 7524 araç artarak 155 bin 896 oldu.

Uşak'ta yaşayan kişi sayısı 373 bin 183 kişi olurken ilimizde bulunan toplam araç sayısı da 155 bin 896 olarak açıklandı.

İlimizde şu anda toplam araç sayısı 155 bin 896 olurken bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti:

Otomobil: 74 bin 897 adet, minibüs: 2125 adet, otobüs 1377 adet, Kamyonet: 21 bin 323 adet, kamyon: 4550 adet, motosiklet: 29 bin 915 adet, özel amaçlı araç: 441 adet ve traktör sayısı da 21 bin 268 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Uşak'ta araç başına düşen kişi sayısı 2,393 kişi, otomobil başına düşen kişi sayısı da 4,98 kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), "Motorlu Kara Taşıtları, Haziran 2023" araştırma sonuçlarını açıkladı

Haziran ayında 193 bin 688 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %46,1'ini motosiklet, %39,1'ini otomobil, %8,4'ünü kamyonet, %4,1'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %13,4 azaldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda %28,6, özel amaçlı taşıtta %27,2, minibüste %25,9, traktörde %19,1, kamyonette %15,8, otomobilde %12,9, motosiklette %11,9 ve otobüste %9,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %77,2 arttı

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %95,8, özel amaçlı taşıtta %79,3, kamyonette %75,9, otomobilde %74,7, minibüste %57,1, otobüste %16,6, traktörde %10,0 ve kamyonda %7,0 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 27 milyon 525 bin 301 oldu.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,4'ünü otomobil, %16,6'sını motosiklet, %15,9'unu kamyonet, %7,8'ini traktör, %3,4'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında devri yapılan taşıtların %65,4'ünü otomobil, %15,3'ünü kamyonet, %13,0'ını motosiklet, %2,4'ünü traktör, %1,8'ini kamyon, %1,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - UŞAK