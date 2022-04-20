Uşak'ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Uşak'ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda boş bulunan Uşak Defterdarlığına Kastamonu Defterdarı İhsan Mintaş atandı.

KASTAMONU (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda boş bulunan Uşak Defterdarlığına Kastamonu Defterdarı İhsan Mintaş atandı.

10 Şubat 2017'den bu tarafa Kastamonu Defterdarı olarak görev yapan İhsan Mintaş, Uşak Defterdarlığı görevine getirildi. Defterdar İhsan Özbey'in emekli olması nedeni ile Uşak Defterdarlığı 2018 yılından bu yana vekaleten yürütülüyordu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda boş bulunan Uşak Defterdarlığına Kastamonu Defterdarı İhsan Mintaş atandı - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kastamonu, Uşak, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title