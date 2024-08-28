Uşak'ın İthalatı Azaldı, İhracatı Arttı

2024 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Temmuz ayında genel ticaret sistemine Uşak'ın ithalat azaldı, ihracat ise arttı.

Uşak'ın 2024 Temmuz ayında 2023 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 14,77 azalarak 16 bin 271 dolar, ithalat da yüzde 27,91 artarak 27 bin 911 dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan Türkiye'de, Temmuz ayında genel ticarete göre istemine göre ihracat yüzde 13,6 arttı, ithalat yüzde 7,8 azaldı. - UŞAK