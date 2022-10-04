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Uşak haberleri! Uşak Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Uşak haberleri! Uşak Ticaret Borsası

Uşak yerel ekonomi haberine göre Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,807,00
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,505,70
Yemlik arpa5,505,70
Nohut16,0017,00
Beyaz haşhaş45,0046,00
Mavi haşhaş43,0044,00
Sarı haşhaş47,0048,00
Aspir6,506,70
Susam32,0033,00
Yağlık ay çekirdeği8,009,00

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

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