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Uşak haberi! Uşak Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Uşak haberi! Uşak Ticaret Borsası

Uşak haberine göre Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 40 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 40 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,406,50
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,605,70
Yemlik arpa5,505,60
Nohut14,0015,00
Beyaz haşhaş47,0048,00
Mavi haşhaş47,0048,00
Sarı haşhaş47,0048,00
Susam28,0030,00

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

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