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Uşak yerel haberleri | Çörek otu üretiminin yüzde 32'si Uşak'tan sağlanıyor

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Uşak haberi: Çörek otu üretiminin yüzde 32'si Uşak'tan sağlanıyor Uşak Valisi Turan Ergün, çörek otu hasatına katıldı.

Çörek otu üretiminin yüzde 32'si Uşak'tan sağlanıyor

UŞAK - Uşak Valisi Turan Ergün, çörek otu hasatına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Ergün, üretilen çörek otunun yüzde 32'sinin Uşak'ta üretileceğini açıkladı.

Uşak Valisi Turan Ergün Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Kökez köyüne giderek, Uşak için önemli bir yere sahip olan çörek otu hasatına katıldı. Burada çiftçilerle edilen sohbetin ardından Uşak Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan'dan çörek otu üretimi hakkında bilgiler alan Turan Ergün, çörek otunun Uşak için önemini de dinledi. Sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Turan Ergün, Türkiye'de üretilen çörek otunun yüzde 32'si gibi ciddi bir rakamının Uşak'tan çıktığını ve çörek otu üretiminde kullanılan arazilerin ise yüzde 27'sinin Uşak'ta yer aldığını söyledi.

"'Tohum alamıyorum' diyen çiftçi kalmayacak"

Açıklamalarına devam eden ali Turan Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yapılan çalışmaların ardından Uşak'ta "Ben tohum alamıyorum" diyen çiftçi kalmayacağını söyledi. Vali Ergün, "Bundan sonra özellikle belli bir ölçekteki çiftçimize tohum ve gübre desteği vermeye devam edeceğiz Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte. Şunu söyleyebilirim ki, 'Ben tarlamı ekeceğim ama tohum alamıyorum' diyen hiçbir çiftçi kalmayacak Uşak'ta" şeklinde konuştu. Vali Ergün yapmış olduğu açıklamaların ardından biçerdövere binerek hasatı gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Ekonomi

Turan Ergün Uşak Yerel Ekonomi Haberler

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