Uşak haber: Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 40 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruş satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 6,40 6,50 Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Yemlik buğday 5,60 5,70 Yemlik arpa 5,40 5,50 Nohut 14,00 15,00 Beyaz haşhaş 47,00 48,00 Mavi haşhaş 42,00 43,00 Sarı haşhaş 47,00 48,00 Susam 32,00 33,00 Aspir 6,50 6,70 Yağlık ayçekirdeği 10,00 10,50

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