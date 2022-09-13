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Uşak ekonomi haberleri: Uşak Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Uşak ekonomi haberleri: Uşak Ticaret Borsası

Uşak haber: Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday6,006,20
Makarnalık buğday6,406,50
Yemlik buğday5,605,70
Yemlik arpa5,405,50
Nohut14,0015,00
Beyaz haşhaş45,0046,00
Mavi haşhaş44,0045,00
Sarı haşhaş47,0048,00
Susam32,0033,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği10,0010,50

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

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