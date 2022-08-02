Uşak ekonomi haberi | Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 7,00 7,20 Ekmeklik buğday 6,50 6,80 Yemlik buğday 5,80 6,20 Yemlik arpa 5,70 5,80 Nohut 17,00 18,00 Beyaz haşhaş 42,00 43,00 Mavi haşhaş 52,00 53,00 Sarı haşhaş 40,00 41,00 Susam 27,00 28,00

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