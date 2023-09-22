Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası, Beypazarı Ticaret Odası'na Ziyarette Bulundu

Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri, Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığına ziyarette bulundu. Kardeş odalar arasındaki işbirliği ve iş geliştirme amaçlı toplantılar planlandı.

Nevşehir'den Ankara'nın Beypazarı ilçesine gelen Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığına ziyarette bulundu.

Ziyarette, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle kardeş odaları olan Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik'le bir sohbetti etti.

Kardeş odaların işbirliğinin önemine dikkati çekilen toplantıda, aynı sektörde faaliyet gösteren iki oda üyelerinin iş geliştirme amaçlı bir araya getirilmesi ve saha ziyaretleri planlandı.

Akreditasyon sistemine yeni katılacak Ürgüp Ticaret Odası'na çalışmalarında destek vermesi hususlarında görüş birliğine varıldı.

İki kardeş odanın yönetim kurulu üyeleri de çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından, Ürgüp (TSO) yönetim kurulu üyeleri ilçenin tarihi mekanlarını gezdi.