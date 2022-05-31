Ürettiği alüminyum ürünleri 15 ülkeye ihraç ediyor - Haberler

Sakarya'daki alüminyum fabrikasında kendi imal ettiği makinelerle üretim gerçekleştiren firma, ürünlerini 4 kıtada 15 ülkeye ihraç ediyor.

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde 16 dönüm üzerine kurulu tesisinde alüminyum sektöründe faaliyet gösteren Sacit Zorlu, makine ithalatının önüne geçmek için üretim hattında kullanılan alüminyum profil extrüzyon, hurda paketleme presleri, her boyutta alüminyum kesme makinesi, ambalaj, enoksal sistemlere ait üniteler, alüminyum ısıtma ve sertleştirme fırınları, çalışma robotları, elektrostatik yatay aktarmalı toz boya tesisi gibi ekipmanları imal etmeye başladı.

İnşaattan mobilyaya, sağlıktan otomotiv sektörüne alüminyum tedariki sağlayan Zorlu, tasarımını ve üretimini gerçekleştirdiği makinelerle cephe, kapı pencere sistemleri, küpeşte, kaplamada kullanılan alüminyum gibi ürünler üreterek hem döviz kaybının önüne geçti hem de maliyet ve zaman tasarrufu sağladı.

Gebze ve Söğütlü'deki iki fabrikasında 250 kişiye istihdam da sağlayan Zorlu, ihracatını artırmayı hedefliyor.

Zorlu, AA muhabirine, iş hayatında teknik müdür olarak görev yapmasının ardından iş insanlarının teklifi üzerine alüminyum fabrikaları kurduğunu anlattı.

Gebze'de 2002 yılında kiraladığı fabrikada atıl halde duran 1932 model Amerikan yapımı makineyi 45 günde aktif hale getirdiğini anlatan Zorlu, buradan hareketle yüzde 100 yerli üretim makineler imal etme fikrinin oluştuğunu söyledi.

Zorlu, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Libya ve Irak'a yaptıkları ihracatın ardından Sakarya'da kurdukları fabrikayı 2010'da devreye aldıklarını belirterek, "Fabrikanın tüm makineleri, teknolojileri, robotları ve fırınları neye ihtiyacımız varsa hepsi yerli üretim ve kendi tasarımlarımız. Mümkün olduğunca kendi teknolojilerini üretenlerden olmaya adayım." diye konuştu.

" Türkiye'nin kendi makinesini üretecek kadroları var"

Makine yapımı çalışmaları sırasında teknik ve zanaatkar insanlar yetiştirdiklerini dile getiren Zorlu, şöyle devam etti:

"Yurt dışından makine alımlarında hem döviz kaybımız var hem de uzun yıllar alıyor. Bendeki bir makineyi dörtte bir fiyatına Türkiye'deki imkanları kullanarak yaptım. Ürettiğimiz makinelerin tasarımı, düzeni, imalatı tamamen bize ait. Yedek parça sorunu olmayan, işçiliği daha aza indiren sistemler geliştiriyoruz. Bu makineleri ithal ettiğimiz zaman boyasına kadar ithal ettiğimiz firmanın insanları kazanıyor. İş tecrübesi, bilgi birikimi de onların oluyor. Bunun önüne geçmek için tasarlayıp üretim yapıyoruz."

Zorlu, şu anda kapasitelerinin yüzde 50'siyle çalıştıklarını ve yüzde 30 ihracat yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"4 kıtaya ihracatımız var şu an. Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika'ya. Önümüzdeki sezon üretimimizin yüzde 50'sini ihraç etmeyi düşünüyoruz. Kapasitemiz aylık 1000 ton alüminyum prom üretmektir. Üretimlerimizle inşaat, sağlık, mobilya ve otomotiv sektörlerine alüminyum yan sanayisi olarak hizmet verebiliyoruz. 2023'te aylık 200 ila 300 ton arası ihracatımız gerçekleşecek."

Türkiye'de kendi makinesini üretecek kadroların bulunduğuna işaret eden Zorlu, yerli üretime ağırlık verilmesini istedi.

Bunun için Türkiye'de yapılan makinelerin ithalatına ölçü konulması gerektiğini vurgulayan Zorlu, "Çin fiyatlarına göre yarı yarıya daha ucuza mal ediyoruz. 3-4 milyon avroluk makineyi kendi imkanlarımızla 800 bin avroya yapabiliyoruz. Arızasız, problemsiz. 10 yıl hiç anahtar vurmadan çalışan makinelerimiz mevcut. Avrupa standartlarının üzerinde makinelerimiz var." diye konuştu.