Üreticinin elinde kalan karpuzlar belediye tarafından halka dağıtıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, fazla üretimden dolayı Acıpayamlı çiftçilerin elindeki karpuzları satın alarak vatandaşların sofrasına ücretsiz olarak ulaştırıyor. Verdikleri destekle hem üreticilerin hem de vatandaşların kazandığını belirten Başkan Osman Zolan, ürünlerin tarlada kalmasını önleyerek ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını söyledi.

Denizli'de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleriyle üreticilere büyük destekler veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projeyle çiftçilerin ve vatandaşların yüzünü güldürüyor. Hem üreticilerin hem de tüketicilerin kazandığı projenin hikayesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi'nde bulunan Akalan Kavun Karpuz Pazarı'nda çiftçileri ziyaret etmesiyle başladı. Hasat ettikleri ürünlerini pazarda satmak için getiren Acıpayamlı çiftçiler, kendilerini ziyaret eden Başkan Zolan'a karpuzlarının ellerinde kaldığını ve aşırı sıcaklardan dolayı daha da fazla bekletemeyeceklerini belirterek dert yandı. Büyük zararlar edeceklerini dolayısıyla da çok zor durumda kalacaklarını ifade eden çiftçiler Başkan Zolan'dan destek istedi. Bir süre karpuz üreticileriyle sohbet eden Başkan Osman Zolan, çiftçilere destek sözü verdi.

Üreticiler de vatandaşlar da memnun

Başkan Osman Zolan'ın talimatı üzerine fazla üretimden dolayı Acıpayamlı üreticilerin elindeki karpuzlar Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Akalan Kavun Karpuz Pazarı'ndan alınarak her gün tırlarla Denizli merkeze getirilen karpuzlar kentin farklı bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmaya başlandı. Üreticiler ve vatandaşların büyük bir memnuniyet duyduğu proje ile toplamda 225 ton karpuzun Denizlililerin sofrasına geleceği kaydedildi. Acıpayam'ın Akalan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çakmakçı, sıkıntılarını Başkan Zolan'a ilettiklerini anlatarak, "Allah razı olsun Başkanımız Osman Zolan hemen müdahalede bulundu ve sorunumuz çözüldü. Şahsım ve tüm üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Büyük bir sıkıntımız giderildi" dedi. Karpuz dağıtımının yapıldığı İlbadı Mahallesi Muhtarı Mehmet İldam ise, uygulamadan dolayı vatandaşların büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Başkanımız Osman Zolan'dan Allah razı olsun, kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Üreticimizin her zaman yanındayız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçinin ve üreticinin yanlarında olduklarını söyledi. Acıpayamlı çiftçilerin üretim fazlası elinde karpuz olduğunu, aşırı sıcaklardan dolayı ise daha fazla tutmalarının mümkün olmadığını ve bu nedenle de zor durumda kaldıklarını kendilerine bildirdiğini anlatan Başkan Zolan, "Üreticilerimizi desteklemek ve daha fazla zarar etmelerinin önüne geçmek adına Akalan Kavun Karpuz Pazarı'ndan aldığımız karpuzları vatandaşlarımızın sofralarına ücretsiz olarak ulaştırmak istedik. Uygulamadan hem üreticimiz hem de vatandaşlarımız kazanıyor. Aynı zamanda, ürünlerin tarlada kalmasını önleyerek ülke ekonomimize katkı da sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ