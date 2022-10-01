Üretici kadınlar Büyükşehir Belediyesi stantlarıyla hayallerine kavuşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretici kadınlara verdiği destek ile onların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın desteği, üretici kadınların hayallerine kavuşması yolunda önemli basamakları aşmalarına yardımcı oluyor.

Yaşadığı zorlukların ardından 1 kilo gram kömbe ile ticarete atılıp çocuklarına bakmaya çalışan 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Berra Üner de bu desteklerden faydalanan kadınlardan birisi. 6 yıl önce kendi ürünlerini yapmaya başlayan Üner, daha çok kişiye ulaşmanın yollarını ararken, karşısına Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli çıktı. Onlarla yaptığı görüşmenin ardından, Büyükşehir Belediyesi çeşitli festival ve etkinliklerinde stant açmaya başlayan Üner, bu sayede müşteri potansiyelini yükselttiğini söyledi.

"Geleneksel lezzetten kopmadım"

Hiçbir birikimi olmadan atıldığı ticarette, adım adım yükselmeye başladığını anlatan Berra Üner, "Müşterilerin taleplerine göre, onların istekleri doğrultusunda yeni ürünler hazırlamaya başladım. Değişik lezzetleri deneme isteği gördüm. İşimi severek yaptığım için, adım adım hep daha yükseğe doğru gitmeye çalıştım. Geleneksel lezzetten kopmamam gerektiğini düşündüm. Hani o çocukluğumuzda damağımıza yerleşmiş lezzetleri, aslında çocuklarıma ve geleceğe taşımak istedim. Bunları birleştirdim ve bu duruma geldim" dedi.

Birçok hayalini gerçekleştirmenin yanı sıra şimdi daha büyük hayalleri olduğunu söyleyen Üner, "Hedefim ilk başta evime bir ekmek parası götürmekti. Çocuklarım bir şey istediğinde onu karşılayabilmekti. 1 kilogram pirinçten, 3 kilogram sarma çıkarıp onu satıyordum. O parayla eve portakal, muz götürüyordum. Bunun hep böyle devam edeceğini zannediyordum. Ama zaman geçtikçe, öyle olmaması gerektiğini anladım. Bir işletme açmayı istiyorum tabi ki, böyle kalmayacak. Daha büyük, kadınların çoğunlukta olduğu bir işletme açmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, hayatında çok önemli bir yeri olduğunu belirten Üner, "Öncelikle şunu söyleyeyim, Mersin'de kadın olmak çok güzel. Çünkü kadına değer veren Mersin Büyükşehir Belediyesi gibi bir belediyenin olması, bizim için çok büyük bir avantaj. Emeğimiz var, bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir şeyleri ailemize, hayatımıza katmak istiyoruz. Bize yol gösteren, yer veren, imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesinin, benim hayatımda çok izleri oldu. Çok şanslıyız, iyi ki böyle belediye başkanlarımız var" şeklinde konuştu. - MERSİN