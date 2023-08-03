Üretici Fiyatları Temmuz Ayında Yüzde 8,23 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda üretici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 8,23, yıllık artış ise yüzde 44,50 oldu. İmalat sektöründe aylık fiyat artışı yüzde 9,26 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda fiyatı azalan tek sektör ise elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda üretici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 8,23, yıllık artış ise yüzde 44,50 oldu.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,51 arttı.

İMALAT SEKTÖRÜNDE AYLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 9,26 OLDU

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,14 artış, imalatta yüzde 9,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,05 azalış ve su temininde yüzde 7,10 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 8,93, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,37, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,23, enerjide yüzde 5,72 ve sermaye malında yüzde 11,67 artış olarak gerçekleşti.

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 5,05 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 20,24, ham petrol ve doğal gaz yüzde 16,19, metal cevherleri yüzde 12,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YILLIK EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 57,51 İLE MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,51 artış, imalatta yüzde 50,81 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,56 azalış, ve su temininde yüzde 62,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 45,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 54,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 63,35, enerjide yüzde 3,82 ve sermaye malında yüzde 63,29 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE'YE GÖRE YILLIK BAZDA FİYATI AZALAN TEK SEKTÖR ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME OLDU

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 17,56 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 89,56, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 80,63, içecekler yüzde 77,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.