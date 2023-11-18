'Üreten Yöre Üreten Türkiye' Projesiyle Kahramanmaraş Gastronomisi Tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta 'Üreten Yöre Üreten Türkiye' projesi ile şehrin gastronomisi tanıtılırken aynı zamanda üretici ile pazarlayıcı kesim bir araya geldi. Zengin mutfağı, tarihe ışık tutan tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri, Güvenilir Ürün Platformu, KMTSO, TBMM Tarım Komisyonu'nun gerçekleştirdiği 'Üreten Yöre Üreten Türkiye' projesi ile bir araya geldi.

- 'Üreten Yöre Üreten Türkiye' projesi ile üretici ve pazarlayıcı firmalar bir araya geldi

Kahramanmaraş gastronomisi EXPO 2023 alanında buluştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 'Üreten Yöre Üreten Türkiye' projesi ile şehrin gastronomisi tanıtılırken aynı zamanda üretici ile pazarlayıcı kesim bir araya geldi.

Zengin mutfağı, tarihe ışık tutan tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri, Güvenilir Ürün Platformu, KMTSO, TBMM Tarım Komisyonu'nun gerçekleştirdiği 'Üreten Yöre Üreten Türkiye' projesi ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ın gastronomisi masaya yatırılırken, kentin birbirinden değerli yöresel lezzetleri ve Gasto-Turizm potansiyeline ışık tutulduğu programda şehrin birbirinden lezzetli yiyecekleri yine şehrin yerel üretici firmaları tarafından tanıtılma fırsatı buldu.

Programda konuşan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "Depremden sonra en büyük kaybımız üretim kaybıydı ve üretim kaybı buradan göçü de tetikleyen bir olumsuzluk. Üretim kaybını ortadan kaldırmak, yeniden üretim yapabilmek için bir adım bu. Burada tarladan başlayarak çatala kadar üretimin yeniden şekillenmesi için bir adım atıldı, başlatıldı bugün" dedi.

Kahramanmaraş Kadın Girişimcileri Kurul Balkanı Betül Zabun Kenger, "İçerik olarak coğrafi işaretli ürünlerimiz olacak şekilde yöresel ürünlerimizi ulusal pazardaki toptan alım yapan firmalara ya da raflarına ürün koyabilecek ileri şeflere sunum yapıyoruz aslında. Buradan bir işbirliği doğmasını temenni ediyoruz ama tabi ki önceliğimiz kadın girişimcilerin ve kadın kooperatifinin olması ile bir etkinlik düzenledik. Burada üretici ile topraktan üretici olup son paketleme haline gelen üreticiye kadar toptan alım yapacak gıda marketlerine ve büyük restoran zincirlerine pazarlayacak şekilde Güvenilir Gıda Platformu ile şehrin üreticilerini birleştirmiş olduk" diye konuştu.

İş İnsanı Serhan Erdoğanyılmaz ise, "Kahramanmaraş için çok önemli bir gün. Özellikle depremde zarar gören sektörlerimizi ayağa kaldırmak için çok önemli bir gün. İşin en değerli tarafı ise bizim yerel ürünlerimizi gerek kadın girişimcileri çatısı altında gerekse kendi markaları çatısı altında Güvenilir Gıda Platformu tarafından şehrimize davet edilen büyük firmalar tarafından onlardan satın alma yapacağı iş görüşmelerine aracılık yapmış olduk. Ne mutlu bize, bu büyük firmalarımıza uzun süreli alıcı olmaya fırsat sunduk" ifadelerine yer verdi.