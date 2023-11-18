Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi Kahramanmaraş'ta Tanıtıldı

Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin ilk tanıtım toplantısı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Deprem bölgesindeki tarımsal ve yöresel ürün üreticilerini Türkiye'deki tedarik zinciri bulunan firmalarla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen proje kapsamında 80 üretici, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nda stant açtı.

Kente özgü lezzetlerin yer aldığı fuarda gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerinden etkilenmesine rağmen üreten bir şehir olduğunu söyledi.

Kirişci, "Bu tür etkinlikler sayesinde hem Kahramanmaraş'ın tanıtımı hem Kahramanmaraş'ın üretme aşkı ve sevdasının yerinde görülmesi bizi bu konuda motive ediyor. Önümüzdeki dönemlerde şehrimize ilgi ve alakanın daha fazla olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak da projenin deprem bölgesindeki üretimi tekrar canlandırmaya yönelik olduğunu dile getirdi.

Depremin sadece evleri yıkmadığını aynı zamanda üretimin de durmasına neden olduğunu belirten Toprak, etkinlik kapsamında girişimciler tarafından 80 standın kurulduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş Gastronomi Dernek Başkanı Gökhan Büyükdereli ise kentin yöresel olarak geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu dile getirdi.