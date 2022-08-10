Haber : Üreten kadınlar kazanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üreten kadınlar kazanıyor

 - Güncelleme:
Üreten kadınlar kazanıyor

Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı'nda oluşturulan 'Üreten Kadınlar Pazarı' el emeğini kazanca dönüştürüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı'nda oluşturulan 'Üreten Kadınlar Pazarı' el emeğini kazanca dönüştürüyor.

Belediye tarafından ücretsiz tahsis edilen stantlarda el işi ürünlerini, süs eşyalarını ve birbirinden lezzetli yemeklerini kazanca dönüştüren kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Keçiören Belediyesi tarafından kadın istihdamına katkıda bulunmak için geliştirilen Üreten Kadınlar Pazarı projesinin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören Belediyesi olarak kadınlarımızın istihdamını önemsiyoruz. Onlar için ücretsiz satış alanı tahsis ediyoruz. Her çarşamba ve cumartesi Etlik Üreten Kadınlar Pazarı'mızda buluşan ve buraya kurduğumuz stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştüren kadınlarımız ev ekonomilerine büyük katkı sağlıyorlar. Süs eşyası, yiyecek ve tekstil ürünlerinin değer bulması açısından hayata geçirdiğimiz bu projemizle kadınlarımız aynı zamanda sosyalleşme imkanı da bulunuyor" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title