Ürdün, sokaklarda akaryakıt satışını engellemek için emniyet seferberliği başlatacak

AMMAN, 20 Eylül (Xinhua) -- Ürdün yönetimi, sokaklarda akaryakıt türevlerinin satılmasını engellemek için emniyet seferberliği başlatacağını duyurdu.

Devlete ait Petra haber ajansının bildirdiğine göre krallığın İçişleri Bakanlığı, sokaklarda akaryakıt türevlerinin satışının kamu güvenliğini ciddi şekilde etkileyeceğini vurgulayarak Salı günü güçlü bir uyarı yayımladı.

Ürdün'ün bazı bölgelerinde akaryakıt türevleri gerekli denetimlerden geçirilmeksizin sokaklarda ve kaldırımlarda satılıyor. Bu durum araçların motorları için risk oluşturuyor.

Bakanlığa göre bazı akaryakıt türevleri, satıcıların karını artırmak maksadıyla başka maddelerle karıştırılıyor.

Bakanlık, yasaların sıkı şekilde uygulanmasını sağlamak ve kamu güvenliğini korumak üzere sıkı idari tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.