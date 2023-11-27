Ürdün, İsrail'den doğalgaz tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı alternatif arayışında

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, İsrail'den doğalgaz tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı ülkesinin alternatif arayışı içinde olduğunu belirtti. Ürdün'ün halihazırda 65 gün yetecek doğalgaz rezervine sahip olduğunu belirten Hasavne, İsrail'in Akdeniz'deki Leviathan sahasından doğalgaz tedarikinin kesintiye uğrayabileceğine dair endişeler olduğunu vurguladı.

AMMAN, 27 Kasım (Xinhua) -- Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, İsrail'den doğalgaz tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı ülkesinin alternatif arayışı içinde olduğunu belirtti.

Devlet televizyonu Al Mamlaka ile Pazar günü bir söyleşi yapan Hasavne, iki Körfez ülkesiyle temasların sürdüğünü ve ABD şirketi Noble Energy ile Ürdün Ulusal Elektrik Enerjisi Şirketi arasında İsrail'den doğalgaz ithalatı için imzalanan anlaşmanın "iptalinin gündemde olmadığını" söyledi.

Ürdün'ün halihazırda 65 gün yetecek doğalgaz rezervine sahip olduğunu belirten Hasavne, İsrail'in Akdeniz'deki Leviathan sahasından doğalgaz tedarikinin kesintiye uğrayabileceğine dair endişeler olduğunu vurguladı.

Başbakan, "Buna dair henüz bir işaret görmedik ancak Gazze Şeridi'nde çatışmalar devam ederken çeşitli senaryo ve olasılıklara karşı plan yapıyoruz" dedi.

Ürdün'ün "daha maliyetli bir dizi alternatif çözüm" üzerinde çalıştığını belirten Hasavne, sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etme alternatifinin Ürdün'e aylık 45 milyon Ürdün dinarına (yaklaşık 64,4 milyon ABD doları) mal olacağını, bunun yerine dizele geçilirse de aylık maliyetin 115 milyon dinar olacağını açıkladı.

Başbakan, "ihtiyaç duyulması halinde iki Körfez ülkesinin söz konusu miktarlarda doğalgaz sağlamaya hazır olduklarını bildirdiklerini" belirtti ancak bu iki ülkenin adını vermedi.

Ürdün 2019 yılının başında Noble Energy aracılığıyla İsrail'den doğalgaz ithal etmeye başlamıştı. Veriler, Ürdün'ün enerji ihtiyacının yüzde 97'sinin ithalata dayandığını gösteriyor.