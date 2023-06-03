Ürdün ile Irak arasındaki enerji hattı temmuzda faaliyete geçecek

Ürdün ile Irak arasında temmuz ayı itibarıyla faaliyete geçmesi beklenen enerji şebekesinin, Ürdün ekonomisi ve enerjisine ciddi katkılar sunacağı ifade ediliyor.

Ürdün ile Irak arasında temmuz ayı itibarıyla faaliyete geçmesi beklenen enerji şebekesinin, Ürdün ekonomisi ve enerjisine ciddi katkılar sunacağı ifade ediliyor.

Amman ve Bağdat yönetimleri, iki ülke arasında elektrik bağlantısı kurulması için Eylül 2020'de anlaşma imzaladı. İmzaların ardından Ekim 2022'de iki ülkenin ortak sınırına yakın bir bölgede ilk etapta 150 megavat kapasiteli elektrik bağlantı projesinin temeli atıldı.

Irak, toplamda 19 bin megavat olan üretimine karşılık, 23 bin megavattan fazla elektrik tüketiyor.

Irak Elektrik Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, Irak ile Ürdün arasındaki elektrik hattının temmuz ayından itibaren hizmete gireceği duyuruldu.

Irak'ın elektrik krizini çözme çabaları kapsamında söz konusu hattın ilk etapta 50 megavatla hizmete gireceği aktarılan açıklamada, iki ülke arasındaki elektrik hattının Haziran 2023 tarihi itibarıyla faaliyete geçecek şekilde planlandığı ancak olumsuz hava şartları ve Ürdün tarafındaki birtakım uygulamalar sebebiyle ertelendiği hatırlatıldı.

Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Genel Müdürü Ahmed Hayasat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'a ucuz enerji sağlayacak bu hattın Ürdün'e de ciddi ekonomik yansımaları olacağını ifade etti.

Sınırları aşan elektrik hattına bağlı ülkelerin, yerli kaynaklardan daha ucuz enerji temin etme imkanı bulduğuna dikkati çeken Hayasat, "Teknik olarak da ülkeler arası elektrik bağlantısı, enerjiyle ilgili acil durumlarda devreye girer. Daha önce Ürdün'de iki kez yaşanan ani elektrik kesintileri gibi." dedi.

Irak'a bağlanacak enerji hattı sayesinde ulusal enerji sistemindeki dengenin sağlanacağını dile getiren Hayasat, ihtiyaç fazlası enerjinin dışarıya aktarılarak elektrik şebekesindeki istikrarın korunacağını kaydetti.

Ürdün ile bölge ülkeleri arasında 1999 yılından beri elektrik hattı var

Ürdün'ün komşularıyla enerji bağlantısı kuran ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Hayasat, Ürdün'ün 1999 yılından beri Mısır, Suriye ve Filistin ile elektrik şebekesi bağlantısı olduğunu söyledi.

Eski Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Müdürü Abdulfettah ed-Deradike de Ürdün'ün komşu ülkeler ile hizmete açacağı enerji hattını başarılı örnek proje olarak niteledi.

Deradike, bu enerji hattı aracılığıyla bağlı ülkelerde elektrik sisteminde istikrarın korumaya alınacağına işaret ederek, ülkeler arasındaki elektrik hattının, "enerji depolama çözümleri sağlanıncaya dek ihtiyaç fazlası elektrikle yenilenebilir enerjiden maksimum düzeyden yararlanmak için sınırlardaki rezerv üniteler" olacağını dile getirdi.

Ürdün, bu proje sayesinde yenilenebilir enerji gücünü artırabilir

Ürdün Ulusal Teknoloji Fakültesi Dekanı Ahmed es-Selayime ise elektrik bağlantı projelerini, enerji depolama projelerine paralel en önemli enerji çözümleri olarak tanımladı.

Özellikle Ürdün'de mevcut elektrik şebekesinin kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle yenilenebilir enerji gücünü artırma açısından Irak'la elektrik bağlantı projesinin önemine vurgu yapan Selayime, şunları kaydetti:

"Ülkeler arasında elektrik bağlantı projeleri, artık yenilenebilir enerji istihdamı için kaçınılmaz hale geldi. Nitekim yerli enerji projeleri, şebekeleri teknik olarak şebekenin kapasitesini aşacak kadar arttı."

Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi verilerine göre, 2023'ün ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla elektrik ihracatı yüzde 9,5 düştü.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 61,8 gigavat elektrik ihracatı yapan Ürdün, bu yılın aynı döneminde 55,94 gigavat elektrik ihraç etti.