URAYSİM Projesi tüzel kişilik kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'den ilan ettiği, Anadolu Üniversitesi öncülüğünde devam eden Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi'nin, Yeterlik Komitesi tarafından 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamına alınarak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'den ilan ettiği, Anadolu Üniversitesi öncülüğünde devam eden Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi'nin, Yeterlik Komitesi tarafından 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamına alınarak tüzel kişilik kazandığı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen URAYSİM Yönetim Kurulu Toplantısı'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Tuncan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Albayrak Makine Genel Müdürü Gürhan Albayrak, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Tolgahan Kaya, Durmazlar Makina AŞ'den Abdullah Bocan ve Bozankaya İş Geliştirme, Satış, İhale, Proje Sözleşmeleri ve Halkla İlişkiler Başkanı Yiğit Belin katıldı.

Bakan Dönmez, URAYSİM Yönetim Kuruluna projenin tüzel kişilik kazanması dolayısıyla "hayırlı olsun" dileklerini iletti.