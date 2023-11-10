Uranyum Şirketlerinin Hisseleri Yatırımcıları Sevindiriyor

Dünya genelinde uranyum fiyatlarındaki yükseliş, uranyum şirketlerinin hisselerini artırdı. Çin ve Japonya gibi büyük devletlerin nükleer enerji yatırımlarının artmasıyla uranyuma olan talep de arttı. ABD ve Kanada merkezli şirketler, uranyum madenciliği ve arama projeleriyle yatırımcılarına yüksek getiri sağladı.

Dünyanın önde gelen uranyum şirketleri, bu yıl yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor.

Küresel çapta fonlardan gelen güçlü talep, düşük stoklar ve arz sıkıntılarıyla uranyum fiyatları yükselirken, uranyumun libre fiyatı, geçen yılın sonuna göre yüzde 49 artarak 73 dolar seviyesine çıktı.

Oynaklık gösteren fosil yakıt fiyatları ve iddialı karbondan arındırma hedefleri, büyük devletleri nükleer enerji yatırımlarını artırmaya yöneltti. Bu da uranyuma talebini artıran önemli unsurlar arasında yer aldı.

Çin'in gelecek 10 yılın sonuna kadar 32 nükleer reaktör daha inşa etmesi bekleniyor ve Japonya, Dünya Nükleer Birliği'nin küresel nükleer enerji üretimine yönelik yukarı yönlü revizyonuyla uyumlu olarak birden fazla tesisi yeniden başlatma ve yeni tesisler inşa etme planlarına izin verdi.

Analistler, Avrupa'da da uranyum stoklarının 2018'den bu yana yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydettiğini belirtti.

Dünyanın en büyük uranyum tedarikçilerinden Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe, ülkenin küresel uranyum arzının karşılanmasındaki önemini bir kez daha gündeme getirmişti.

Nijer, dünyanın en büyük uranyum tedarikçileri listesinde de 7. sırada yer alıyor.

Uranyum alanında ABD ve Kanada şirketleri öne çıkıyor

Uranyum madenciliği yapan şirketlere bakıldığında ABD ve Kanada öne çıkıyor ve bu şirketler de New York borsasında işlem görüyor.

Merkezi Kanada'da bulunan ve dünyanın önde gelen uranyum tedarikçilerinden Cameco Corporation'ın hisseleri yılın 10 ayında yüzde 80,5 arttı. Diğer bir Kanada merkezli uranyum arama ve geliştirme şirketi NexGen Energy'nin hisseleri de geçen yılın sonuna göre yüzde 36,6 yükseldi.

Uranyum madencilik şirketlerinin arama ve üretim projelerinin finansmanına destekleme faaliyetlerinde bulunan Uranium Royalty Corp'un hisseleri yüzde 20,7'ye ulaşırken uranyum arama ve geliştirme şirketi Denison Mines'ın hissesi yüzde 40,9 arttı.

Küresel iklim ve enerji ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmış bir nükleer yakıt teknolojisi geliştirme şirketi olan ABD merkezli Lightbridge Corporation yüzde 10,5 kazandırdı.

ABD merkezli uranyum ile vanadyum üretiminde ve uranyum madenciliğinde faaliyet gösteren Energy Fuels Inc'nin hisseleri ise yüzde 29 artış kaydetti. Bir diğer şirket Uranium Energy de bu yılın 10 ayında yatırımcısına yüzde 53,3 kazandırdı.

Uranyum geri kazanımı ve işleme operasyonlarının yanı sıra arama ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ABD'li şirket Ur-Energy'nin hisseleri de bu dönemde yüzde 41,7 arttı.

Dünyanın önde gelen uranyum şirketlerinin hisselerinin yılın 10 ayındaki getirileri şöyle: